В Кремле отреагировали на слухи о подготовке Киевом «новой Бучи»

Фото: сайт Кремля
В Кремле допускают, что украинские власти могут организовать «новую Бучу» с целью инсценировать массовое уничтожение мирных жителей для провокации.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Ранее, 3 июня, представители пророссийского подполья в Херсоне рассказали, что украинские власти планируют инсценировать гибель мирных жителей в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города, якобы от ракетных ударов российских вооруженных сил.
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«Обсуждение этой темы больше касается наших спецслужб и военных, но факт того, что киевский режим не брезгует дезинформацией, общеизвестен. Мы помним операцию с постановкой в Буче — это была именно инсценировка и дезинформация, или попросту говоря, ложь», — отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее, 3 июня, представители пророссийского подполья в Херсоне рассказали, что украинские власти планируют инсценировать гибель мирных жителей в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города, якобы от ракетных ударов российских вооруженных сил.
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Артем Кузьмин