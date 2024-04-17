«А как же выводы?»: Захарова напомнила о заявлении ООН по расследованию в Буче

Фото: сайт МИД РФ
После заявления официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о невозможности организации детально расследовать произошедшее на Запорожской АЭС, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об аналогичном заявлении ООН по расследованию инцидента в Буче. Об этом политик написала в своём Telegram-канале.
Напомним, Дюжаррик заявил, что точно установить, кто и откуда наносил удары по ЗАЭС, организация не может, поскольку не обладает необходимыми для этого криминалистическими возможностями и мандатом.
Однако, напомнила Захарова, после инцидента в Буче, когда украинские паблики опубликовали видеоролик, на котором ВСУ засняли якобы отход российских войск из насёленного пункта, усеянного трупами мирных жителей, ООН заявила, что намерена провести детальное расследование случившегося.
Захарова задалась логичным вопросом — есть ли у организации эти механизмы или всё же нет?
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Однако, напомнила Захарова, после инцидента в Буче, когда украинские паблики опубликовали видеоролик, на котором ВСУ засняли якобы отход российских войск из насёленного пункта, усеянного трупами мирных жителей, ООН заявила, что намерена провести детальное расследование случившегося.
«А как же выводы официального представителя и офиса Генсека по Буче двухлетней давности? Напомню, что на брифинге 7 апреля 2022 года Стефан Дюжаррик заявил: «Мы хотим увидеть транспарентное расследование. …Есть механизмы в системе ООН, чтобы обеспечить ответственность за то, что может быть очень серьёзными преступлениями. Эти механизмы работают», — написала спикер МИД.
Захарова задалась логичным вопросом — есть ли у организации эти механизмы или всё же нет?
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Евгения Парфентьева