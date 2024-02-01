Мотострелки группировки «Запад» отразили две контратаки ВСУ под Купянском

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Мотострелки группировки вооружённых сил РФ «Запад» успешно отразили две контратаки штурмгрупп украинских войск на купянском направлении СВО. Об этом сообщил журналистам ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Также, по его словам, мотострелковые подразделения «Запада» вместе с артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 44-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах станции Синьковка и озера Лиман.
Кроме того, были уничтожены два пункта управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ на купянском направлении.
Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявлял, что армия России активно использует бомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций ВСУ у Днепра. Он добавил, что украинским военным приходится постоянно восстанавливать разбитые российскими силами укрытия. При этом отставной генерал добавил, что российские военные также активно используют беспилотники и артиллерию, чтобы помешать ВСУ перебросить больше сил на другой берег Днепра.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Кроме того, были уничтожены два пункта управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ на купянском направлении.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев