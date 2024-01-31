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ВСУ уже в времени ожидает обрушение всей линии соприкосновения из-за мощных атак российских военных. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Украинцев вытесняют. Чтобы контратаковать им нужны резервы, а у них не осталось никаких резервов: нет тренированных военных, нет оборудования», - заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, на линии боевого соприкосновения остается все меньше солдат ВСУ, что в конечном итоге приведет к падению всего фронта. При этом, Риттер отметил, что армия России планомерно продвигается вперед. Он заключил, что российские военные становятся все сильнее, при этом украинские – слабеют.
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