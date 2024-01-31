Генерал Кривонос: ВС РФ подрывают позиции ВСУ у Днепра бомбами ФАБ-500

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Армия России активно использует бомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций ВСУ у Днепра. Об этом рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
«На каждый вырытый блиндаж у россиян есть ФАБ-500, разрушающая наши любые позиции», — пожаловался Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новин».
Он добавил, что украинским военным приходится постоянно восстанавливать разбитые российскими силами укрытия. При этом отставной генерал добавил, что российские военные также активно используют беспилотники и артиллерию, чтобы помешать ВСУ перебросить больше сил на другой берег Днепра.
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