Мужчина пострадал при повторной атаке ВСУ белгородского села Богун-Городок

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ВСУ второй раз за день атаковал село Богун-Городок в Белгородской области. На этот раз осколочное ранение получил мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Село Богун-Городок Борисовского района подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства есть пострадавший - у мужчины осколочные ранения лица», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, сотрудники местной администрации везут пострадавшего в центральную районную больницу. Там ему будет оказана вся необходимая помощь.
31 января Гладков сообщал, что два дрона-камикадзе Вооружённых сил Украины нанесли удар по селу Богун-Городок. По его словам, были сброшены два взрывных устройства. В результате детонации боеприпасов осколками повреждены два автомобиля. Кроме того, выбиты стёкла в одном жилом строении. Пострадавших среди жителей населённого пункта нет.
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Элина Позднякова