Дрон ВСУ сбросил снаряд на машину около медпункта в селе Белгородской области

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ВС Украины атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
Беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с машиной «Нива», который припарковано у фельдшерско-акушерского пункта. Никого рядом в момент сброса не было, поэтому пострадавших нет.
Автомобиль серьезно поврежден. На месте работают оперативные службы,
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Алина Юрчак