МВД разъяснило условия пребывания украинцев в России

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Граждане Украины могут находиться на территории РФ без временных ограничений после прохождения дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования, пишет РИА Новости со ссылкой на указ президента России № 281.
Это изменение в правовом статусе иностранцев, особенности которого разъяснены на сайте МВД РФ. По данному указу, лица, имеющие гражданство Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, также имеют право на бессрочное пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории РФ без необходимости разрешительных документов.
Однако для этого требуется пройти дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование. После завершения этих процедур гражданам выдаются соответствующие документы, оформленные в форме «зеленой карты».
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