Зеленский хочет лишить гражданства украинцев, добровольно получивших паспорт РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет лишать гражданства украинцев, которые добровольно получили российские паспорта. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Днём ранее сообщалось, что Владимир Зеленский представил в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве. Согласно документу, украинское гражданство имеют право получать этнические украинцы, а также их потомки из разных стран мира, за исключением России. Также паспорта Украины смогут получать иностранцы, которые добровольно вступили в ряды украинской армии.
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