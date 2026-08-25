На «Госуслугах» появился QR-код для подтверждения статуса участника СВО

25 августа 2026, 17:28

Фото: iStock/Mr-Tigga

На портале «Госуслуги» начал работать новый сервис, позволяющий в электронном виде подтвердить статус участника СВО. Военнослужащие и члены их семей смогут использовать QR-код для получения льгот при посещении культурных и спортивных мероприятий.