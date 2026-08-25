На «Госуслугах» появился QR-код для подтверждения статуса участника СВО
На портале «Госуслуги» начал работать новый сервис, позволяющий в электронном виде подтвердить статус участника СВО. Военнослужащие и члены их семей смогут использовать QR-код для получения льгот при посещении культурных и спортивных мероприятий.
Для оформления электронного подтверждения необходимы подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и установленное мобильное приложение. В специальном разделе пользователю нужно выбрать опцию «Получить», после чего система самостоятельно направит запрос в Министерство обороны для проверки данных.
Если сведения подтвердятся, на экране появится QR-код. Он остается действительным в течение пяти минут. Если необходимой информации в системе не окажется, сервис предложит воспользоваться инструкцией для получения бумажной справки в военно-служебном центре.
Полученный код можно предъявить сотруднику учреждения, где предоставляется льгота. Его подлинность проверят с помощью приложения «Госскан» — вся процедура занимает несколько секунд.
Новый цифровой механизм призван сделать подтверждение статуса более удобным, ускорить предоставление льгот и уменьшить объем бумажных документов. При этом электронный сервис не заменяет существующие варианты: при необходимости подтвердить статус по-прежнему можно с помощью бумажной справки или удостоверения ветерана.
Проект запущен при поддержке Минкульта и Минспорта России.
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