Пленный военнослужащий ВСУ заявил о преступлениях против детей в Курской области
Пленный военнослужащий 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский заявил, что его сослуживцы во время вторжения в Курскую область совершали преступления против гражданского населения, в том числе детей. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам боевика, его подразделение вошло на территорию региона 27 февраля 2025 года. Он утверждает, что отдельные военнослужащие занимались мародерством и нападениями на мирных жителей. Боевики снимали всё на камеру.
Следственный комитет России расследует преступления, в совершении которых подозревают украинских военных и иностранных наемников в Курской области и других приграничных регионах. Президент России Владимир Путин ранее призвал фиксировать подобные эпизоды, устанавливать причастных к ним лиц и привлекать их к ответственности.
Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорыва через российскую государственную границу в Курской области. Атака сопровождалась массированными ударами по гражданским территориям региона, в результате которых погибли и получили ранения мирные жители. В области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, а также режим контртеррористической операции. В настоящее время область полностью освобождена от присутствия украинских вооруженных формирований. Весной 2025 года российские войска провели успешную операцию по освобождению региона, в ходе которой Суджа была возвращена под контроль России.
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