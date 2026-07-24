Пленный военнослужащий ВСУ заявил о преступлениях против детей в Курской области

24 июля 2026, 10:02

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Пленный военнослужащий 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский заявил, что его сослуживцы во время вторжения в Курскую область совершали преступления против гражданского населения, в том числе детей. Об этом сообщает РИА Новости.