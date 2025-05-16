«На грани истерики»: Политолог объяснил поведение украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле

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Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле продолжаются.
Политолог, доцент финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов в беседе с «Радио 1» заявил, что процесс возобновления двусторонних переговоров полезный и осторожный.
По его словам, Украина намеренно затягивала переговоры с Россией из-за «грани истерики».
Он добавил, что сложно прогнозировать сейчас результаты переговоров, потому что более трех лет не было никаких прямых контактов.
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«Напомню, что переговоры были прерваны в 2022 году. Три года не велись. Нужно отметить, что российская делегация прибыла вовремя и была готова по полной программе. Мы видели метания украинской стороны, президента, каких-то других деятелей», — обратил внимание эксперт.
По его словам, Украина намеренно затягивала переговоры с Россией из-за «грани истерики».
«Я думаю, что они не знают, как вести эти переговоры, отсюда и подобное поведение. Еще недавно они говорили, что никаких переговоров, получили поддержку западных стран, а тут вдруг ситуация изменилась. Концепция изменилась, поэтому они себя истерично ведут», — отметил политолог.
Он добавил, что сложно прогнозировать сейчас результаты переговоров, потому что более трех лет не было никаких прямых контактов.
«Зеленский так же себя ведет: какие-то противоречивые заявления, действия и так далее. То есть такая имитация бурной деятельности. Нужно дождаться окончания сегодняшнего раунда», — заключил Мартынов.
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Анастасия Панченко