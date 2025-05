Рассекречены требования, которые РФ предъявит Украине на переговорах в Стамбуле

Путь к славе: от журналистики до телевидения

Идеология Карлсона

Такер Карлсон (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Скандалы и увольнение с Fox News

Журналист Такер Карлсон призвал к расследованию преступлений Зеленского

Новая платформа — шоу на X (Twitter)*

Интервью с Путиным, Дуровым и визит в Россию

Такер Карлсон и Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров)

​Где сейчас Такер Карлсон



Такер Карлсон родился 16 мая 1969 года в Сан-Франциско, в семье журналиста Ричарда Карлсона и скульптора Лизы Макнир. Мать бросила семью, когда Такеру было шесть лет. Мальчик ходил в элитную частную школу La Jolla Country Day School. После смены еще нескольких школ от попал в школу Святого Георгия в Род-Айленде. Там он возглавил дискуссионный клуб. Там же он влюбился в дочку директора Сьюзан Эндрюс. Их брак держится уже более 30 лет. У пары есть четверо детей.После окончания колледжа Тринити в Коннектикуте он начал карьеру в журналистике, работал в таких изданиях, как The Weekly Standard, Policy Review, Esquire, The New Republic и The New York Times Magazine.Телевизионная карьера Карлсона стартовала в 1990-х. Однако начинал он с должности фактчекера в консервативной газете Police Review. Он вел передачи на CNN, MSNBC и PBS, однако настоящая популярность пришла к нему на Fox News, где с 2016 года он начал вести собственное шоу — Tucker Carlson Tonight. Программа быстро стала одним из самых рейтинговых вечерних эфиров на американском телевидении.В своих эфирах он жёстко критиковал иммиграционную политику, движения за права меньшинств, либеральные элиты, транснациональные корпорации и внешнеполитическую активность США. Он последовательно выступал против поддержки Украины в конфликте с Россией, считая это вмешательством, не имеющим отношения к национальным интересам Америки.Карлсон также не скрывал симпатии к Дональду Трампу, хотя в частной переписке, попавшей в СМИ, он иногда высказывался о нём резко. Его политическая риторика вызывала как восторг у правоконсервативной аудитории, так и резкую критику со стороны либеральных кругов и журналистского сообщества.В 2023 году Карлсон оказался в центре нескольких крупных скандалов. Самый громкий — судебный процесс между Fox News и компанией Dominion Voting Systems, которая обвинила телеканал в распространении ложной информации о фальсификациях на выборах 2020 года. В ходе разбирательства были обнародованы внутренние переписки сотрудников Fox, включая Карлсона, в которых они сомневались в достоверности распространяемых сюжетов, но продолжали транслировать их в эфир. Это нанесло серьёзный удар по репутации канала.Параллельно Карлсон оказался объектом внимания из-за обвинений в сексуальных домогательствах и создании токсичной атмосферы на рабочем месте. Хотя напрямую это не связывали с его увольнением, 24 апреля 2023 года Fox News объявил о прекращении сотрудничества с ведущим. Причины официально не раскрывались, но источники в СМИ утверждали, что руководство канала стремилось минимизировать юридические и имиджевые риски.После увольнения Карлсон быстро перешёл в независимый формат. Он начал выпускать своё шоу на платформе X (бывший Twitter)*, что позволило ему обойти цензуру традиционных СМИ и напрямую говорить со своей аудиторией. Формат сохранился: в центре внимания — политика, международные конфликты, критика либералов.В выпусках шоу он продолжал озвучивать конспирологические и противоречивые идеи, например, о «замещении» белого населения США, о «лжи» администрации Байдена или «цензуре» в мейнстрим-медиа. Несмотря на неоднозначность содержания, просмотры его выпусков на X исчислялись десятками миллионов.В начале 2024 года Карлсон вновь оказался в центре мирового внимания — он приехал в Москву и взял интервью у президента России Владимира Путина. Это стало первым большим интервью российского лидера для западной аудитории после начала СВО на Украине. Сам факт разговора вызвал бурную реакцию в США и Европе.Интервью получило противоречивые оценки. Поддержка Карлсона утверждала, что он «открыл альтернативную точку зрения». Критики обвинили его в том, что он позволил Путину без возражений озвучивать пропагандистские тезисы. Тем не менее, ролик стал вирусным, а Карлсон — снова в центре мирового инфополя.В апреле мужчина взял интервью у создателя Телеграма Павла Дурова. Предприниматель жаловался на давление извне, цензуру и другие моменты.Такер Карлсон остаётся влиятельной фигурой в американской и мировой политике. Его медийная карьера трансформировалась из телешоу на кабельном канале в трансляции на цифровых платформах, но суть осталась прежней: он продолжает представлять точку зрения, которая находит отклик у значительной части американцев — особенно среди сторонников Дональда Трампа и республиканцев. Он не боится вызывать споры, подвергать сомнению официальную повестку и бросать вызов мейнстримным СМИ. А потому, несмотря на увольнение с Fox News, его влияние не ослабевает — напротив, он по-прежнему формирует общественное мнение и политическую повестку дня.