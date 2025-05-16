Рассекречены требования, которые РФ предъявит Украине на переговорах в Стамбуле

Такер Карлсон — один из самых узнаваемых политических комментаторов в США. Его стиль, полный сарказма, провокаций и популистских заявлений, сделал его кумиром для миллионов зрителей. А также — головной болью для руководства Fox News, где он долгое время вёл своё популярное шоу. Подробнее о его жизни расскажет «Радио 1».