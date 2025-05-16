Рассекречены требования, которые РФ предъявит Украине на переговорах в Стамбуле

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На переговорах в Стамбуле РФ потребует от Украины признания новых территорий. Такое предположение выдвинул политолог Сергей Марков.
Со слов Сергея Маркова, позиция Российской Федерации известна. Политолог уверен, что одними из условий Кремля также станут демилитаризация, денацификация и остановка антироссийских репрессий.
Сергей Марков добавил, что еще Москва обяжет Киев признать новые территории, которые вошли в состав Российской Федерации.
Ранее появились первые кадры со стартовавших переговоров России и Украины в Стамбуле.
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«Самое главное — нельзя позволить иметь у себя на границе анти-Россию, контролируемую врагами РФ. Демилитаризация, денацификация, дерусификация Украины — прекращение политических репрессий против русского языка, русской культуры, русской идентичности и православной церкви», — обратил внимание эксперт в беседе с NEWS.ru.
Сергей Марков добавил, что еще Москва обяжет Киев признать новые территории, которые вошли в состав Российской Федерации.
Ранее появились первые кадры со стартовавших переговоров России и Украины в Стамбуле.
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Ольга Енгалычева