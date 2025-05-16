ВС РФ взяли под контроль Вольное Поле в ДНР

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Российские войска освободили населённый пункт Вольное Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль населённый пункт удалось благодаря активным и решительным действиям подразделения группировки войск «Восток».
Всего за неделю армия России освободила шесть населённых пунктов.
Также из сводки российского оборонного ведомства следует, что за минувшую неделю ВС РФ нанесли шесть ударов высокоточным оружием и беспилотниками, в результате чего поражены цеха сборки БПЛА и предприятие, производящее компоненты ракет «Нептун».
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Всего за неделю армия России освободила шесть населённых пунктов.
Также из сводки российского оборонного ведомства следует, что за минувшую неделю ВС РФ нанесли шесть ударов высокоточным оружием и беспилотниками, в результате чего поражены цеха сборки БПЛА и предприятие, производящее компоненты ракет «Нептун».
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Анастасия Чинкова