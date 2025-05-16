Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВС РФ взяли под контроль Вольное Поле в ДНР

ВС РФ взяли под контроль Вольное Поле в ДНР

Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Вольное Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль населённый пункт удалось благодаря активным и решительным действиям подразделения группировки войск «Восток».

Всего за неделю армия России освободила шесть населённых пунктов.

Также из сводки российского оборонного ведомства следует, что за минувшую неделю ВС РФ нанесли шесть ударов высокоточным оружием и беспилотниками, в результате чего поражены цеха сборки БПЛА и предприятие, производящее компоненты ракет «Нептун».

Читайте также:

Продвижение на Угледарском направлении и освобождение села Торское: последние новости СВО на 16 мая

Минобороны сообщило о 65 сбитых за ночь беспилотниках ВСУ

Таролог предсказал исход переговоров России и Украины в Стамбуле
#вс рф
#россия
#сво
#всу
#днр
#минобороны рф
Таролог предсказал исход переговоров России и Украины в Стамбуле
Таролог Зак: от переговоров РФ и Украины можно ожидать неожиданных соглашений
16 мая 2025, 11:42

Фото: iStock/Diy13

Российская делегация выступила против присутствия представителей США на прямых переговорах РФ с Украиной, которые должны пройти 16 мая в Стамбуле.
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что если бы переговоры между делегациями России и Украины состоялись вчера, 15 мая, то это было бы более удачно.

«15 мая Луна находилась в знаке Стрельца, что благоволило решению юридических вопросов, особенно связанных с другими странами. А 18-ые лунные сутки, выпавшие на этот день, благоволили успешному решению проблемных вопросов», — сказал он.

Сегодняшний день для переговоров таролог назвал неоднозначным: в 19-ые лунные сутки не рекомендуется проявлять высокую активность в делах и начинать новые дела.

«Благо, что переговоры расцениваются, не как новый процесс, а как продолжение переговоров, начатых ещё в 2022 году. Луна в Козероге носит энергию планеты Сатурн. А Сатурн привык чинить препятствия в делах и привносит излишнюю упертость и категоричность в поведение людей. И даже то, что сам Сатурн сейчас находится в Рыбах, которые смягчают энергию планеты, всё равно не сильно облегчает ситуацию», — объяснил Зак.

Анализ гороскопа России на сегодняшний день, по словам нумеролога, что в переговорных процессах может мешать напряжённый аспект между транзитной Луной и натальным Марсом — он вносит эмоциональную неустойчивость и импульсивность в общение между людьми.

«Но есть и положительный момент: сегодня можно ожидать совсем неожиданных решений и соглашений», — заключил собеседник.

Читайте также:

Будут говорить о расставании: таролог предсказал будущее отношений SHAMANа и Мизулиной

Эксперт фэншуй рассказала, как ускорить исполнение желаний

Астролог поделился гороскопом для всех знаков зодиака на неделю
#луна
#будущее
#астролог
#переговоры
#сша
#россия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Инфаркт, обвинения в раболепии и критика 9 мая: как лидер «ДДТ» снова оказался в центре скандала
16 мая 2025, 11:07

Юрий Шевчук (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук снова оказался в центре общественного резонанса — на этот раз из-за своих высказываний о россиянах, параде Победы и ситуации в стране. Музыкант продолжает открыто выражать свою неоднозначную позицию, что вызывает как волну поддержки, так и шквал критики. Подробнее в материале «Радио 1».

Обвинения в «раболепии»


На недавнем концерте в Берлине Шевчук резко высказался о политическом устройстве России и менталитете граждан.

«Моя Родина — не начальство. Это раболепие, я думаю, пройдет. Надеюсь, мы излечимся от всего происходящего», — заявил он со сцены.
Стало известно о многомиллионной выручке Леонида Агутина за концерт в «Лужниках»
Стало известно о многомиллионной выручке Леонида Агутина за концерт в «Лужниках»

Музыкант подчеркнул, что его коллектив стремится сохранить человеческое лицо в условиях тотального подчинения и давления.

Эти слова вызвали бурную реакцию. Музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что такими заявлениями артист сам «ставит крест» на своей карьере в России. А глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов даже потребовал проверки Шевчука на иностранное финансирование и возможное признание его иноагентом.

Юрий Шевчук (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Критика парада Победы


Ранее Шевчук уже высказывался о 9 Мая, подчеркивая, что военная память не должна превращаться в парадную показуху. По его словам, «война — это не блестящие сапоги, а кровь, грязь и смерть», а лозунги вроде «Можем повторить!» он назвал «бесовщиной». Музыкант напомнил, какой страшной ценой далась победа, и отметил, что настоящих фронтовиков почти не осталось, чтобы напомнить об этом обществу.

Отношение к СВО


Еще в мае 2022 года Шевчук открыто выступил против специальной военной операции. На выступлении в Уфе он заявил, что в конфликте гибнут «молодость России и Украины, старики, женщины и дети». Эти слова стали поводом для административного дела, и в итоге суд оштрафовал артиста на 50 тысяч рублей за «дискредитацию российской армии».

Юрий Шевчук (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Проблемы со здоровьем


Осенью 2023 года стало известно, что Шевчук перенес инфаркт миокарда. Об этом сообщила пресс-служба группы «ДДТ», уточнив, что музыкант проходит курс реабилитации, который завершится к декабрю. В связи с этим были перенесены концерты, в том числе запланированное выступление в Тель-Авиве.

Где сейчас Шевчук


Сегодня группа «ДДТ» не гастролирует по России, но активно выступает за рубежом. Весной 2025 года коллектив отправился в североамериканское турне — концерты прошли в Майами, Нью-Йорке, Торонто, Вашингтоне, Чикаго, Сиэтле, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Летом и осенью группа планирует концерты в Риге, Казахстане, Кишиневе и Стамбуле.

Читайте также:

Глубокое декольте и стринги: похудевшая Анна Седокова похвасталась формами в откровенном бикини

Ирина Шейк вышла на красную дорожку в откровенном платье без бретелей

«Живет с очень состоятельным мужчиной»: Виталий Гогунский рассказал о бывшей жене
#проверки
#финансирование
#9 мая
#инфаркт
#музыкант
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Продвижение на Угледарском направлении и освобождение села Торское: последние новости СВО на 16 мая
16 мая 2025, 10:45

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Российские силы продолжают наступление, наносят удары по позициям ВСУ, уничтожают укрепления и технику противника. На ряде направлений зафиксированы тактические продвижения, тогда как ВСУ пытается контратаковать и наносит удары по приграничным районам России.
Как складывается обстановка 16 мая в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, расскажет «Радио 1».

Херсонское направление: точечные удары и ответные обстрелы


Российские войска нанесли серию прицельных ударов по технике и позициям ВСУ на Херсонском направлении. Уничтожены автомобили, артиллерийская установка и станция РЭБ. Также была ликвидирована украинская ДРГ на левом берегу Днепра.

ВСУ, в свою очередь, осуществили 43 обстрела населённых пунктов левобережья. В результате разрушена амбулатория в селе Чонгар, обслуживавшая 2000 человек. Два мирных жителя получили ранения.

Запорожский участок: артиллерийские бои без продвижения


На Запорожском фронте сохраняется высокая интенсивность боёв. Оба противника активно применяют артиллерию и дроны, однако линии фронта остаются без изменений.

Угледар: продвижение на ключевых участках


Бои на Угледарском направлении усилились. ВС РФ выбили украинские силы из укреплений в районе Новополя и Зелёного Поля, продвинулись в сторону Фёдоровки и закрепились южнее села.

Тяжёлые столкновения продолжаются в районе Вольного Поля, селе Богатырь и на подступах к Отрадному. В Вольном Поле замечены российские флаги — информация подтверждается несколькими источниками.

Часов Яр: захват высот и удар по логистике ВСУ


На Часовоярском участке ВС РФ заняли многоэтажные здания, контролируя ключевые высоты. Частный сектор пока остаётся под контролем ВСУ. С применением оптоволоконных дронов ВС РФ наносят удары по логистике в Константиновке.

Десантники 98-й дивизии расширили зону контроля в районе между прудом и комбинатом.

Политолог раскрыл, чего ждать от переговоров между РФ и Украиной
Политолог раскрыл, чего ждать от переговоров между РФ и Украиной

На западных подступах к Цеху №2 наши силы начали наступление. Противник пытался сдержать натиск, обрушивая на позиции шквальный артиллерийский огонь, но, несмотря на ожесточённое сопротивление, бойцам удалось продвинуться вглубь на 600 метров и закрепиться на новых рубежах.

В районе Ступочек продолжаются штурмовые бои, при этом по позициям противника в ближнем тылу ведётся точечное огневое воздействие. До Константиновки остаётся менее двух километров.

Северск и Красный Лиман: позиционные бои и взятие Торского


В районе Северска продолжаются позиционные столкновения, особенно в Верхнекаменском и Григоровке, однако значительных изменений линии фронта не зафиксировано.

На Краснолиманском направлении Минобороны РФ подтвердило освобождение села Торское. Уничтожен укрепрайон ВСУ от Тернов до Торского.

Продвижение к Ямполю и Лиману может отрезать важные пути снабжения украинской группировки.

Купянск и Харьков: затишье и бои без продвижения


На Купянском направлении сохраняется относительное спокойствие, зафиксированы лишь локальные столкновения.

На Харьковском участке продолжаются позиционные бои, особенно в районах Волчанска и Липцев. Существенных изменений не наблюдается.

Сумская область: отражение попыток прорыва и контроль за рубежами


ВС РФ пресекли попытки ВСУ прорваться в районах Тёткино и Нового Пути. Украинские силы также пытались форсировать реку Сейм в районе Отрубы. В районах Беловодов и Водолаг идёт расширение зоны контроля.

Покровское направление: бои за Муравку и продвижение к Новопавловке


На западном фланге Покровского фронта ВС РФ наступают в районах Орехово и Котляровки. Штурмовые отряды достигли окраин села Муравка и атакуют сразу несколько населённых пунктов. Подтверждено освобождение Новоалександровки.

Бойцы ВС РФ два месяца сидели в тылу ВСУ и остались незамеченными
Бойцы ВС РФ два месяца сидели в тылу ВСУ и остались незамеченными

Муравка — последний рубеж перед Новопавловкой. Прорыв здесь может открыть путь к охвату Покровска с западной стороны. В самом городе зафиксировано применение ФАБ-1500 — началась ликвидация укреплений ВСУ.

Торецкое направление: наступление на нескольких участках


Российские войска ведут наступление сразу с трёх направлений у Новой Полтавки. Отмечен прорыв в районе села Заря. Штурмовые группы использовали мотоциклы для стремительного захвата опорных пунктов.

Бои продолжаются под Игнатовкой, Романовкой, Петровкой и Дылеевкой, где ВС РФ ведут активные действия в пригородах.

Удары по объектам ВСУ


За прошедшие сутки ВКС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в 12 регионах Украины. В Сумах удар комплекса «Искандер» разрушил цех по ремонту бронетехники. Также зафиксированы попадания по авиабазам в Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях.

Российские ПВО сбили два украинских беспилотника. В то же время украинские обстрелы Брянской и Белгородской областей привели к ранениям восьми мирных жителей.

Читайте также:

Минобороны сообщило о 65 сбитых за ночь беспилотниках ВСУ

Пушилин рассказал, чего ждёт Россия от Украины

Захарова упрекнула Зеленского в затягивании переговоров
#минобороны рф
#контроль
#информация
#всу
#вс рф
#удар
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны сообщило о 65 сбитых за ночь беспилотниках ВСУ
16 мая 2025, 09:24

Фото: iStock/Aterrassi

Минувшей ночью над регионами России было уничтожено и перехвачено 65 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что больше всего дронов уничтожено средствами ПВО над акваторией Чёрного моря – 43 аппарата. Ещё 21 беспилотник ликвидирован над Крымом и один – над Белгородской областью.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости заявил, что высказывания Владимира Зеленского о Крыме и других новых российских регионах являются демагогией, в которой РФ не нуждается. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

RT: Киев жалуется в МИД Индии на работающих в Донбассе журналистов

Депутат раскрыл главные темы переговоров делегаций России и Украины в Турции

Военкор заявил о смерти в зоне СВО экс-депутата Верховной рады Украины Савченко
#минобороны рф
#всу
#беспилотник
#атака
#пво
#сво
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленный Бобров: Украина обманывает иностранных наемников с зарплатой
16 мая 2025, 06:26

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина обманывает с выплатами иностранных наемников, которые воюют на стороне ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пленного из 517-го отдельного батальона «Гайдамаки» территориальной обороны ВСУ Боброва Алексея.
«Один из колумбийцев мне пожаловался, что ему не доплачивают деньги, им обещали одну сумму, а в итоге платят другую», — рассказал военный агентству.

Бобров отметил, что в числе наемников, воюющих на стороне Украины, есть граждане из США, Европы и Колумбии. При этом о последних отзываются как о хороших солдатах. Сам Бобров опроверг данный факт и уточнил, что наемники из латиноамериканской страны желают поскорее отбыть контракт и уехать. Об обмане с выплатами пленному рассказали, когда он перевозил восемь раненых колумбийских бойцов.

Читайте также:

Развожаев: над акваторией Севастополя уничтожено шесть БПЛА ВСУ

Депутат Ивлев: заявления Зеленского о Крыме являются демагогией

Пушилин рассказал, чего ждёт Россия от Украины
#сша
#деньги
#страны
#контракт
#наемники
#всу
#украина
#выплаты
#колумбия
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате