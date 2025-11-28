На концерте в Котельниках ветераны СВО исполнили песни, рождённые на передовой

28 ноября 2025, 15:50

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В Доме культуры «Силикат» в Котельниках прошёл концерт «Время выбрало нас». Мероприятие было посвящено мужеству и стойкости российских военных, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Главным событием вечера стало выступление военно-патриотической группы «Дозор», творчество которой было рождено на передовой. Коллектив создавали при поддержке Ассоциации ветеранов боевых действий.

«Участники сами побывали в зоне СВО, общались с военнослужащими, видели их будни и героизм, знают о реальной картине на специальной военной операции. Их песни – искренние истории о мужестве, верности и любви к Отечеству, пропущенные через сердце. Также с программой перед гостями выступила исполнительница лирического шансона Любовь Попова», – рассказали в пресс-службе.