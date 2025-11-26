В Котельниках строят новый образовательный комплекс на 2450 мест
В микрорайоне Опытное поле в Котельниках продолжают строить крупный воспитательно-образовательный комплекс на 2450 мест. Каждый день на объекте работают около 250 строителей. Они монтируют фасады, устанавливают окна и витражи, прокладывают инженерные сети и возводят внутренние перегородки, сообщили в подмосковном Минстрое.
Работы ведут по госпрограмме Московской области за счёт средств регионального бюджета. Площадь комплекса составит почти 45 000 м². В его состав войдут школа на 2100 мест и детский сад на 350 мест. В детском саду откроют 14 групп, а в школе — 84 учебных класса.
Для школьников предусмотрят четыре спортивных зала, две библиотеки, актовый зал на 800 мест, кабинеты для изучения технологий, просторную столовую более чем на тысячу мест и медпункт.
В начальной школе планируют открыть классы технической и естественно-научной направленности: робототехники и мехатроники, инженерной графики и промышленного дизайна, электротехники и электроники, программирования, основ изобретательства и других направлений. Дети смогут развивать технические и творческие способности, анализировать и конструировать.
На прилегающей территории оборудуют спортивные и игровые площадки. Открыть новый образовательный комплекс планируют 1 сентября 2026 года.
