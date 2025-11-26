В Котельниках строят новый образовательный комплекс на 2450 мест

26 ноября 2025, 10:52

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В микрорайоне Опытное поле в Котельниках продолжают строить крупный воспитательно-образовательный комплекс на 2450 мест. Каждый день на объекте работают около 250 строителей. Они монтируют фасады, устанавливают окна и витражи, прокладывают инженерные сети и возводят внутренние перегородки, сообщили в подмосковном Минстрое.