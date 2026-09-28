На ледовой арене в Серпухове провели мастер-классы для детей участников СВО
Мастер-классы по хоккею и фигурному катанию организовали для детей участников специальной военной операции на ледовой арене «Звезда» в Серпухове в воскресенье, 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Занятия провели опытные наставники и члены спортивных секций.
«Принять участие в мастер-классах смогли все желающие: и новички, и те, кто уже уверенно держится на коньках», — отмечается в сообщении.Мероприятие организовал Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей.
Ранее сообщалось, что в Московской области действуют около 80 федеральных и региональных мер поддержки участников специальной военной операции и их близких. Они включают право на бесплатное медицинское и социальное обслуживание, различные льготы и выплаты, а также помощь в трудоустройстве. Навигатор по мерам поддержки размещён на портале госуслуг Подмосковья.