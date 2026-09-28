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Единороссы получили 39 мандатов в новом составе Мособлдумы

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области подвели окончательные итоги выборов депутатов Мособлдумы, проходивших с 18 по 20 сентября. «Единая Россия» получила в региональном парламенте 39 из 50 мандатов, сообщили в Мособлизбиркоме.



22 мандата получено в одномандатных округах, 17 – по партийным спискам. Секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов отметил высокую активность жителей региона.

«Такой результат – это высокая ответственность перед жителями. Люди оказали нам доверие, и теперь наша главная задача – оправдать его конкретной работой», – подчеркнул Брынцалов.
В выборах депутатов Мособлдумы приняли участие более трёх миллионов человек. За «Единую Россию» проголосовали 57,25% избирателей. Это лучший результат партии на выборах в региональный парламент.

И. Брынцалов (Фото: пресс-служба Мособлдумы)

По итогам выборов фракция «Единой России» в Мособлдуме увеличится и значительно обновится. Наряду с опытными депутатами в её составе будет много новых лиц. В их числе – чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин, гендиректор ООО «Лори Групп» Александр Пашков, руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.

Фото: пресс-служба Мособлдумы
По словам Брынцалова, одной из главных задач нового созыва станет реализация новой народной программы «Единой России».
«В октябре состоится первое заседание нового созыва Московской областной Думы. Задача – как можно быстрее приступить к реализации предложений жителей Подмосковья. У нас свыше 920 000 инициатив, которые мы будем реализовывать все вместе, как делали это в 2021 году. В ближайшее время будет подготовлен алгоритм работы по каждому направлению», – поделился планами Брынцалов.
По итогам выборов в Госдуму, которые обнародовали на прошедшем недавно заседании Бюро Высшего совета и Генсовета партии, в федеральном парламенте подмосковную «Единую Россию» будут представлять 18 депутатов. Партия победила во всех 12 одномандатных округах региона, получив более 56% по единому списку.

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В новый состав парламента вошли возглавлявшие подмосковные города Сергей Юров и Андрей Булгаков, а также Герой России Людмила Болилая. Работу в качестве депутата продолжат Вячеслав Фетисов, Сергей Колунов, Геннадий Панин, Ирина Роднина, Денис Майданов.

В течение всех трех дней голосования на избирательных участках работали 23 000 наблюдателей, в том числе около 4000 – от «Единой России».
Лора Луганская

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