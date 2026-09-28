Единороссы получили 39 мандатов в новом составе Мособлдумы
В Московской области подвели окончательные итоги выборов депутатов Мособлдумы, проходивших с 18 по 20 сентября. «Единая Россия» получила в региональном парламенте 39 из 50 мандатов, сообщили в Мособлизбиркоме.
22 мандата получено в одномандатных округах, 17 – по партийным спискам. Секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов отметил высокую активность жителей региона.
«Такой результат – это высокая ответственность перед жителями. Люди оказали нам доверие, и теперь наша главная задача – оправдать его конкретной работой», – подчеркнул Брынцалов.В выборах депутатов Мособлдумы приняли участие более трёх миллионов человек. За «Единую Россию» проголосовали 57,25% избирателей. Это лучший результат партии на выборах в региональный парламент.
По итогам выборов фракция «Единой России» в Мособлдуме увеличится и значительно обновится. Наряду с опытными депутатами в её составе будет много новых лиц. В их числе – чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин, гендиректор ООО «Лори Групп» Александр Пашков, руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.
По словам Брынцалова, одной из главных задач нового созыва станет реализация новой народной программы «Единой России».
«В октябре состоится первое заседание нового созыва Московской областной Думы. Задача – как можно быстрее приступить к реализации предложений жителей Подмосковья. У нас свыше 920 000 инициатив, которые мы будем реализовывать все вместе, как делали это в 2021 году. В ближайшее время будет подготовлен алгоритм работы по каждому направлению», – поделился планами Брынцалов.По итогам выборов в Госдуму, которые обнародовали на прошедшем недавно заседании Бюро Высшего совета и Генсовета партии, в федеральном парламенте подмосковную «Единую Россию» будут представлять 18 депутатов. Партия победила во всех 12 одномандатных округах региона, получив более 56% по единому списку.
В новый состав парламента вошли возглавлявшие подмосковные города Сергей Юров и Андрей Булгаков, а также Герой России Людмила Болилая. Работу в качестве депутата продолжат Вячеслав Фетисов, Сергей Колунов, Геннадий Панин, Ирина Роднина, Денис Майданов.
В течение всех трех дней голосования на избирательных участках работали 23 000 наблюдателей, в том числе около 4000 – от «Единой России».