Губернатор Подмосковья Воробьёв отметил важность патриотического воспитания

Фото: istockphoto.com/Alex_str

В школах и колледжах Московской области идёт большая работа по патриотическому воспитанию. Это отметил губернатор Андрей Воробьёв на совещании с главами министерств, ведомств и округов региона.



Глава Подмосковья подчеркнул, что это очень важное направление, и призвал министра образования области Ингрид Пильдес и дальше развивать его.

«Очень важно, чтобы, несмотря на десятилетия после Великой Победы, и наши дети, и наши внуки чтили этот святой день. Ингрид, эта работа прежде всего в вашей сфере», — отметил Андрей Воробьёв.
Губернатор добавил, что в тех учебных заведениях, где он побывал лично, патриотическое воспитание активно проводится. С ребятами занимаются и преподаватели, и представители различных общественных организаций.
Лев Каштанов

