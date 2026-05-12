Губернатор Подмосковья Воробьёв отметил важность патриотического воспитания
В школах и колледжах Московской области идёт большая работа по патриотическому воспитанию. Это отметил губернатор Андрей Воробьёв на совещании с главами министерств, ведомств и округов региона.
Глава Подмосковья подчеркнул, что это очень важное направление, и призвал министра образования области Ингрид Пильдес и дальше развивать его.
«Очень важно, чтобы, несмотря на десятилетия после Великой Победы, и наши дети, и наши внуки чтили этот святой день. Ингрид, эта работа прежде всего в вашей сфере», — отметил Андрей Воробьёв.Губернатор добавил, что в тех учебных заведениях, где он побывал лично, патриотическое воспитание активно проводится. С ребятами занимаются и преподаватели, и представители различных общественных организаций.