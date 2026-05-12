В новых районах Подмосковья обустроят локации, посвящённые Дню Победы

12 мая 2026, 11:56

Мемориальные места, посвящённые Великой Отечественной войне, должны быть во всех новых микрорайонах Московской области. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв на совещании с главами министерств, ведомств и округов региона.





Он отметил, что запрос на такие локации идёт от самих жителей.





«Новые микрорайоны, которые мы строим на протяжении десятилетий, тоже должны иметь особые места, аллеи Памяти. Об этом нам говорили жители. Вопрос звучал так: «Куда мы можем вместе с детьми пойти в знаковый день, чтобы рассказать им о Великой Отечественной войне и Победе?». Поэтому на это следует обращать внимание, чтобы не было упущения в этих новых кварталах, новых городах», — сказал Андрей Воробьёв.