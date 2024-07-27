На Украине мобилизованные мужчины сбежали из автобуса военкомата

Фото: iStock/Anna_Anikina
Группа мобилизованных мужчин сбежала из микроавтобуса военкомата на Украине во время остановки на заправке. Об этом проинформировало украинское издание «Страна».
Уточняется, что мужчины покинули микроавтобус через задние двери и бросились наутек. «Пропажу» обнаружили через некоторое время. На данный момент местонахождение сбежавших остается неизвестным.
Ранее пленный украинский военнослужащий Дмитрий Ромаев сообщил, что мобилизованные Украины бегут из частей из-за давления экс-заключенных. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Читайте также:
На Украине испугались прорыва границы мобилизованными
В офисе Зеленского заявили, что Украине передадут «больше» систем Patriot
На Украине задержали уклонистов, собиравшихся на надувных кругах пересечь реку Тису
Ранее пленный украинский военнослужащий Дмитрий Ромаев сообщил, что мобилизованные Украины бегут из частей из-за давления экс-заключенных. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Читайте также:
На Украине испугались прорыва границы мобилизованными
В офисе Зеленского заявили, что Украине передадут «больше» систем Patriot
На Украине задержали уклонистов, собиравшихся на надувных кругах пересечь реку Тису
Екатерина Коршунова