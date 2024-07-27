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На Украине мобилизованные мужчины сбежали из автобуса военкомата

«Страна»: на Украине мобилизованные мужчины сбежали из микроавботуса военкомата
27 июля 2024, 18:56
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Группа мобилизованных мужчин сбежала из микроавтобуса военкомата на Украине во время остановки на заправке. Об этом проинформировало украинское издание «Страна».
Уточняется, что мужчины покинули микроавтобус через задние двери и бросились наутек. «Пропажу» обнаружили через некоторое время. На данный момент местонахождение сбежавших остается неизвестным.

Ранее пленный украинский военнослужащий Дмитрий Ромаев сообщил, что мобилизованные Украины бегут из частей из-за давления экс-заключенных. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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«Все прекрасно»: Офицер ВСУ поглумился над украинцами
Офицер ВСУ предложил украинцам ехать на фронт для доступа к электричеству
27 июля 2024, 22:30

Фото: istock / Irina Piskova

Офицер Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов в интервью телеведущей Наталье Мосейчук призвал украинских граждан пойти на фронт для доступа к электроэнергии.
«Кто совсем не может без света — айда ко мне. У меня есть свет двадцать четыре часа в сутки», — заявил военнослужащий.
Как утверждает Сазонов, на передовой стараются обеспечивать бойцов электроэнергией, чтобы они могли заряжать рации и дроны.

«У нас свет есть постоянно, работают два генератора, поэтому, кому хочется, чтобы свет был всегда — контракт на три года, и все прекрасно», — завил с издёвкой офицер ВСУ.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко резко осудил украинские власти за бездействие в период энергокризиса. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Также сообщалось, что на Украине зафиксирована рекордная инфляция за последние 30 лет.

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#всу
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#электричество
#украина
#электроэнергия
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В Одессе прогремели взрывы
«Общественное»: в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
27 июля 2024, 19:50

Фото: istock / dzika_mrowka

Взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги. Об этом информирует украинское издание «Общественное» в Телеграм-канале
«В Одессе был слышен взрыв», — говорится в сообщении.
Информацию также подтвердил мэр города Геннадий Труханов. Сейчас в Одесской области звучит сирена воздушной тревоги.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее сообщалось, что при обстреле белгородского села погиб мирный житель.

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#мэр
#сво
#всу
#одесса
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При обстреле белгородского села погиб мирный житель
Гладков: при обстреле белгородского села Бочковка погиб мирный житель
27 июля 2024, 18:32

Фото: iStock/gorodenkoff

Губернатор региона Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале, что после обстрела села Бочковка в Белгородской области погиб мирный житель.
Уточняется, что от полученных ранений мужчина скончался по дороге в больницу. Иных подробностей Гладков не привел.

Ранее сообщалось, что четырнадцатилетняя девочка из разрушенного ракетой HIMARS дома в Ясиноватой перенесла уже пять операций. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#мужчина
#дома
#спецоперация
#вс рф
#всу
#обстрел
#белгородская область
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«Второй» Суровикин как козырь Белоусова: Новое назначение в ВКС РФ может изменить СВО
Аналитики: Новый замглавкома ВКС РФ Кобылаш может изменить СВО
27 июля 2024, 17:32

Фото: Минобороны РФ

24 июля стало известно, что генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша назначили заместителем главнокомандующего ВКС РФ. В материале «Радио 1» расскажем, какие заслуги есть у Кобылаша и как отреагировали на это назначение российские аналитики и лётчики.

Новый замглавкома ВКС РФ: Кто такой Сергей Кобылаш

Сведения о назначении Кобылаша появились на сайте Минобороны России. До этого назначения Кобылаш командовал дальней авиацией – теперь на его место встанет генерал-майор Сергей Кувалдин.

Кобылаш Сергей Иванович родился 1 апреля 1965 года в Одессе. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище, Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина и Военную академию Генштаба.

Является летчиком-снайпером, общий налет составляет более 2 тысяч часов. Принимал участие в боевых вылетах в первую и вторую чеченские войны. Имеет квалификацию летчика-снайпера. Был дважды подбит в ходе боев за Цхинвал в 2008 году.

Герой России. Награжден орденом «За военные заслуги», орденом Мужества, медалью «За отвагу» и другими.
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Козырь Белоусова

Военные летчики Российской Федерации дали положительную оценку новому назначению. Как считают опытные военнослужащие, такие кадровые перестановки являются козырем министра обороны России Андрея Белоусова.

Военный летчик, пилот истребителя-бомбардировщика, автор Телеграм-канала Fighterbomber выразил восхищения по этому поводу. Он считает, что новый замглавкома ВКС РФ это наилучший вариант.

«Единственный настоящий боевой летчик в командовании. Штурмовик. Заслуг у него огромное количество, авторитета тоже, опыта так же, и на сегодня он – топ из всех возможных», — пишет Fighterbomber.

Второй Суровикин

В связи с назначением Кобылаша, возобновились разговоры о камбэке генерала армии Сергея Суровикина из Африки. Многие ожидают скорое возвращение бывшего главнокомандующего ВКС России.

Ряд аналитиков сравнивают Кобылаша с Суровикиным, называя бойцами, стоящими в одном ряду. Эксперты уверены, что смена должности Кобылаша действительно может изменить спецоперацию, как и долгожданное возвращение Суровикина.

По данным ряда источников, Суровикин смог добиться желаемых результатов в «командировке», после чего ВСУ попали в тяжелое положение.
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В свою очередь аналитик Юрий Баранчик в Телеграм-канале назвал крайне необычную версию того, что ждет Суровикина после возвращения из Африки. Эту тему он поднял после изменения меры пресечения экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову на подписку о невыезде.

Как считает Баранчик, генерала арестовали «не потому что, а для чего». И целью его ареста является большая политическая карьера. Он пояснил, что Попов известен среди честных бойцов и офицеров спецоперации.

«Теперь, типа, попал в жернова системы. Но это как добрый молодец в кипящее молоко – только в путь. Только добрый молодец может выйти из него Царевичем», — добавил эксперт.
Он выдвинул предложение, что Попова отпустят из-за ошибки, после чего генерал приступит к созданию «движение героев СВО», о котором ранее говорил российский лидер Владимир Путин.

«А там, глядишь, и второй генерал подтянется, что с часами заблюренный в Африке. Все будет пучком. Держим строй», — добавил аналитик, намекая на Суровикина.
Как считает Баранчик, Путин собирает свой «суперотряд», в котором найдется место и Попову, и Суровикину.

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Школьница из разрушенного ракетой дома в Ясиноватой перенесла пять операций
27 июля 2024, 15:54

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

14-летняя девочка из разрушенного ракетой HIMARS дома в Ясиноватой перенесла уже пять операций. Об этом рассказала мама ребёнка Татьяна Усеинова.
Обстрел Ясиноватой произошёл 30 июня. Тогда американская ракета, выпущенная из американской реактивной системы залпового огня HIMARS пробила все девять этажей многоквартирного дома и застряла в подвале. Пострадали двое несовершеннолетних, среди которых оказалась 14-летняя дочь Татьяны, передаёт РИА Новости.

По словам матери, после удаления осколка из руки, девочке стали оперировать глаза, так как пострадала слизистая. Также несколько швов было наложено на лицо ребёнка. Позже провели ещё две операции на руке. Сама школьница плохо помнит, что с ней было. По её словам, всё было в пыли, а «сверху что-то падало на лицо». Кроме ранений, у ребёнка была диагностирована контузия.

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#глаза
#ракета
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#дома
#новости
#обстрел
#школьница
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МО РФ: В Херсонской области 17 украинских морпехов сдались в плен
27 июля 2024, 15:42

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Министерство обороны России сообщило о сдаче в плен 17 военнослужащих бригады морской пехоты украинской армии.

«В Херсонской области, на островах в дельте реки Днепр, добровольно сдались в плен 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ», — сказано в заявлении Минобороны РФ.
Военнопленные отметили, что приняли решение о сдаче в плен после отказа их руководства провести эвакуацию. Также было отмечено, что солдаты ВСУ имеют большие проблемы со снабжением и питьевой водой.

Ранее сообщалось, что украинские военные стали все чаще сдаваться в плен на херсонском направлении.

До этого стало известно, что 20 по 26 июля, в плен армии России сдались 63 военнослужащих ВСУ.

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#минобороны рф
#военные
#солдаты
#днр
#сво
#всу
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МО РФ: Российские войска уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ
27 июля 2024, 14:03

Фото: istockphoto/phaisarn2517

Российские войска нанесли результативный удар по складу авиационных средств поражения Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что комбинированные удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ.

Кроме того, за истёкшие сутки был уничтожен склад боеприпасов украинских войск, а также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в 124 районах. Силы ПВО били 10 реактивных снарядов HIMARS и 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 из них вне зоны спецоперации.

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#склад
#аппарат
#рф
#пво
#всу
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В офисе Зеленского заявили, что Украине передадут «больше» систем Patriot
Ермак: Украина получит «больше» систем Patriot в свое распоряжение
27 июля 2024, 13:46

Фото: iStock/e-crow

Украина получит «больше» систем ПВО Patriot в свое распоряжение от Запада. Об этом написал в своем Telegram-канале глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Отмечается, что Ермак не уточнил деталей о дополнительных поставок систем противовоздушной обороны в распоряжение украинской армии. Ранее Зеленский анонсировал поставки зенитного ракетного комплекса Patriot от ФРГ для Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#комплекс
#германия
#операции
#всу
#зеленский
#рф
#пво
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Минобороны: ВС РФ освободили село Лозоватское в ДНР
27 июля 2024, 13:30

Фото: iStock/zim286

Российские войска взяли под контроль село Лозоватское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям войск ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Ивановка, Украинск, Новгородское, Щербиновка и Новоселовка, а также отразили несколько контратак противника. ​Вражеские потери составили до 425 военнослужащих.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#спецоперация
#вс рф
#днр
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