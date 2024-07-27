В офисе Зеленского заявили, что Украине передадут «больше» систем Patriot

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Украина получит «больше» систем ПВО Patriot в свое распоряжение от Запада. Об этом написал в своем Telegram-канале глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Отмечается, что Ермак не уточнил деталей о дополнительных поставок систем противовоздушной обороны в распоряжение украинской армии. Ранее Зеленский анонсировал поставки зенитного ракетного комплекса Patriot от ФРГ для Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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