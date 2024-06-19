На Украине мобилизуют имеющих бронь работников оборонно-промышленного комплекса

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Сотрудников предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса, имеющих право на бронирование, сразу мобилизуют после обновления данных в военкомате. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко.
По его словам, которые приводит издание «Страна.ua», проблема в том, что обновлять данные сотрудники оборонных предприятий идут в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.). Там украинские военкомы их сразу мобилизуют, несмотря на то, что работники таких предприятий имеют право на бронирование.
По словам парламентария, депутаты Рады в настоящее время готовят законопроект, который исключит возможность мобилизации работников, имеющих право на бронь, во время обновления данных в ТЦК.
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