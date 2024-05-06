Володин: мобилизация спрятавшихся в странах ЕС украинцев сорвалась

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Мобилизация граждан Украины, прятавшихся в странах Евросоюза, сорвалась, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. По его словам, сегодня перед ЕС относительно передачи Киеву граждан Украины, уклоняющихся от призыва, стоит вопрос, где поставить запятую в предложении «выдворить нельзя оставить».
Он отметил, что беженцы из Украины становятся все более опасной проблемой для Европы. Она может перерасти в новый миграционный кризис. Так, если страны Евросоюза примут решение о передаче Киеву украинских граждан призывного возраста, это приведет к беспорядкам.
Однако вместо принятия конструктивного решения руководство ЕС решило ничего не делать, отметил он. Володин уверен, что любые действия стран Европы в этой области, будут иметь для них последствия.
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Он отметил, что беженцы из Украины становятся все более опасной проблемой для Европы. Она может перерасти в новый миграционный кризис. Так, если страны Евросоюза примут решение о передаче Киеву украинских граждан призывного возраста, это приведет к беспорядкам.
Однако вместо принятия конструктивного решения руководство ЕС решило ничего не делать, отметил он. Володин уверен, что любые действия стран Европы в этой области, будут иметь для них последствия.
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Алёна Самарева