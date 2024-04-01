«Два микроинсульта и травма головы»: Пленный боец ВСУ рассказал, как проходила мобилизация

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Украинские военкомы насильно мобилизуют даже тех людей, у которых есть серьёзные проблемы со здоровьем, об этом рассказал украинский военнопленный Борис Мерва, его признание публикует Минобороны РФ.
«Дали мне повестку — через 2-3 дня явиться (в военкомат). Я явился, но задержался по причине болезни — до сих пор документы (медицинские) не могут найти, они затерялись. До призыва у меня было два микроинсульта, травма головы, проблемы с ногами – варикозное расширение вен», — вспоминает Мерва.
Военнопленный также рассказал, что тренировали новобранцев американец и австриец. По его словам, инструкторы провели с ними всего два дня, научили базовым вещам, а затем уехали.
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Евгения Парфентьева