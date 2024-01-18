На Украине мужчин призывного возраста отказываются лечить без справки из военкомата

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На Украине в некоторых областях перестали оказывать медицинскую помощь без предоставления справки из военкомата. Об этом пишет украинское издание «Страна» местных жителей.
Согласно сообщению, для того, чтобы планово лечь в государственную больницу мужчины призывного возраста помимо основных документов должны предоставить справку из военкомата. При отсутствии подобной справки администрации больниц под любым предлогом пытаются отказать в госпитализации, например, ссылаются на отсутствие мест в лечебном утверждении.
Подобные случаи зафиксированы в Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской, Киевской и Сумской областях Украины.
Теперь граждане Украины не хотят рисковать и стараются обращаться за медицинской помощью в частные клиники. Там никаких справок не требуется. Из-за этого сильно выросла нагрузка на частные стационары.
Однако сами врачи опровергают информацию о том, что военные билеты требуют даже при походе в поликлинику.
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Подобные случаи зафиксированы в Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской, Киевской и Сумской областях Украины.
Однако сами врачи опровергают информацию о том, что военные билеты требуют даже при походе в поликлинику.
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Элина Позднякова