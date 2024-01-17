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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, украинцы не хотят вступать в ряды ВСУ и стараются укрываться от военной службы. Об этом он сказал в интервью Daniel Davis / Deep Dive на YouTube.
Макгрегор отметил, что украинская армия не успевает восполнять потери.
Американский военный добавил, что Украину покинули уже миллионы граждан, а оставшиеся на родине живут в отчаянии и нищете. Макгрегор подчеркнул, что действия Киева неизбежно приведут к уничтожению государства.
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«Дело не только в том, что никого не осталось, но и многие прячутся, избегая службы», — рассказал Макгрегор.
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Диана Аванесян