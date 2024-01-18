Зеленский запретил украинцам дышать

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Просто дышать воздухом нельзя, нужно либо воевать, либо работать, с таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о мобилизации на форуме в Давосе.
«Нельзя просто дышать воздухом, у нас война, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт», — заявил Зеленский.
Ранее депутат Верховной рады Украины Гео Лерос уличил Зеленского в отсутствии совести. По его словам, Зеленский очень часто обращается к украинскому народу, заявляя, что они слишком мало делают для своей страны. Сам же президент вместе со своей командой вывел уже 40 миллионов долларов на страну на офшорные счета.
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