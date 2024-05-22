На Украине начали досрочно освобождать заключенных для мобилизации

Фото: iStock/Oleksander Bontei
Украинские суды начали досрочно освобождать заключенных для отправки на фронт.
Об этом пишет украинское издание «Страна.ua». Так, Хмельницкий суд страны постановил освободить двоих мужчин, которые отбывали наказание за кражи, совершенные в 2021 году.
Их экстренно отвезли в ТЦК для заключения контракта о прохождении военной службы. На протяжении года они будут под административным надзором со стороны командиров. Им запрещено уходить из части и выезжать по личным делам без разрешения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных в ряды Вооруженных сил страны.
Читайте также:
ДС: Зеленский представит на саммите в Швейцарии урезанную «формулу мира»
Ганчев раскрыл пользу от взятия под контроль Липцов в Харьковской области
Симоньян опубликовала список военнопленных ВСУ, которых отказывается забирать Киев
Их экстренно отвезли в ТЦК для заключения контракта о прохождении военной службы. На протяжении года они будут под административным надзором со стороны командиров. Им запрещено уходить из части и выезжать по личным делам без разрешения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных в ряды Вооруженных сил страны.
Читайте также:
ДС: Зеленский представит на саммите в Швейцарии урезанную «формулу мира»
Ганчев раскрыл пользу от взятия под контроль Липцов в Харьковской области
Симоньян опубликовала список военнопленных ВСУ, которых отказывается забирать Киев
Алёна Самарева