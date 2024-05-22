Зеленский значительно сократил свою «формулу мира»

Президент Украины Владимир Зеленский сократил свою «формулу мира» до трёх пунктов из десяти. На это указало украинское издание «Деловая столица».
Отмечается, что Зеленский в ходе интервью западным СМИ озвучил лишь радиационную и ядерную безопасность, продовольственную безопасность и освобождение пленных и депортированных лиц. Остальные пункты, в том числе и пункт о выводе российских войск с территории Украины, были отложены на «далёкое потом».
Издание предположило, что такое решение Зеленского связано с позицией лидеров государств Глобального юга, которые могут проигнорировать саммит в Швейцарии, если от них потребуют в течение двух дней слушать только идеи украинского лидера.
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