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Ганчев раскрыл пользу от взятия под контроль Липцов в Харьковской области

Ганчев: контроль ВС РФ над Липцами позволит снабжать тыл на подступах к Харькову
22 мая 2024, 19:32
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Взятие под контроль посёлка Липцы под Харьковом, где в настоящее время идёт активное продвижение российских войск, позволит снабжать тыловые подразделения ВС РФ на подступах к Харькову. Об этом глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в беседе с журналистами.


Он подчеркнул, что в настоящее время продвижение российских войск происходит, в основном, в районе посёлка Липцы. В скором времени он будет основным форпостом у ВСУ.

Населённый пункт находится всего в 17 километрах от Харькова, поэтому взятие его под контроль позволит наладить снабжение тыла всех подразделений ВС РФ на рубежах города.

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#харьковская область
#вс рф
#контроль
#спецоперация
#всу
Симоньян опубликовала список военнопленных ВСУ, которых отказывается забирать Киев
Симоньян представила список пленных ВСУ, которых не хочет обменивать Киев
22 мая 2024, 18:46

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, которых Украина отказалась обменивать. Полный перечень фамилий представлен в её Telegram-канале.

Ранее в этот день Симоньян заявила, что у неё имеется полный список из 500 украинских военнопленных, которых Киев уже в течение четырёх месяцев отказывается обменивать.

Она заявила, что президент Украины выбрал из них лишь 38 военных, в числе которых боевики «Азова»*, которых Киев готов принять. Остальные украинские военные Украине не нужны, отмечала журналистка.

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#маргарита симоньян
#военные
#украина
#всу
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В Британии признали факт уничтожения баз, где обучаются бойцы ВСУ
Британская Sun признала факт уничтожения баз, где наёмники обучают бойцов ВСУ
22 мая 2024, 18:00

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские войска уничтожили несколько баз, где иностранные наёмники обучают украинских солдат. Об этом сообщила британская газета Sun.
Отмечается, что было большое количество баз, выполняющих такую функцию, однако многие из них были уничтожены российскими снарядами.

Также издание сообщило о секретной прифронтовой базе в Харьковской области, где наёмники из США и Великобритании обучают бойцов ВСУ. Бывший солдат ВС Британии Дэн Ридли утверждает, что речь идёт о центре подготовки, который связан с украинской армией. Но, по его словам, Киев не финансирует его.

Напомним, что Минобороны России регулярно сообщает о нанесении ударов по местам дислокации иностранных наёмников. 17 января в результате российского удара по пункту временной дислокации удалось ликвидировать свыше 60 наёмников.

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#всу
#наемники
#украина
#россия
#вс рф
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Рогов: Эффективность ударов ВС РФ по логистическим центрам противника выше
22 мая 2024, 16:07

Фото: iStock/vadimrysev

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что эффективность ударов российской армии по логистическим центрам ВСУ стала выше.
Он связал это с более качественной разведкой.

«Если говорить про наши удары по местам скопления техники противника, по логистическим центрам, по местам переброски боеприпасов и всего того, что обеспечивает боевые действия режима Зеленского против нас, то эффективность последнее время начала повышаться», — отметил в беседе с «Царьградом» Рогов.

До этого военкор Андрей Филатов показал кадры ударов со стороны ВСУ FPV-дронами и минами по дому. Как передаёт RT, командир с позывным Белый распорядился прямо внутри этого дома выкопать блиндажи, в которых и спасались бойцы во время прилётов.

Ранее сообщалось, что российские войска дроном ударили по военному порту Очакова в Николаевской области.

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#вс рф
#рогов
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ВСУ ударили дроном-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС
22 мая 2024, 16:04

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские войска ударили дроном-камикадзе по территории транспортного цеха на Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции.
Отмечается, что в результате удара никто не пострадал, критических разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ выпустили по жилому кварталу Лисичанска как минимум шесть ракет американского производства из реактивной систему залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Также в среду стало известно, что подразделения ВСУ, находящиеся под Харьковом, получили поставленные США артиллерийские снаряды для остановки наступления ВС РФ.

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#всу
#запорожская аэс
#дрон
#удар
#обстрел
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Ганчев сообщил, что ВСУ уничтожили мосты, отходя от Волчанска
Ганчев: отходя от Волчанска ВСУ уничтожили мосты
22 мая 2024, 15:54

Фото: iStock/Kate_Koreneva

Украинские войска уничтожили мосты, отходя от Волчанска. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что для обеспечения своих контратак на российские позиции ВСУ возводили понтоны.

Ранее в этот день Ганчев сообщил, что российские войска с момента наступления освободили 49 населённых пунктов в Харьковской области. Из них 36 находятся в Купянском районе, а ещё 13 – в северной части области.

Также стало известно, что ВСУ перебросили часть своих подразделений из Запорожской области в Волчанск.

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#харьковская область
#мост
#спецоперация
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Симоньян опубликует список военнопленных ВСУ, которых отказывается забирать Киев
22 мая 2024, 15:42

Фото: iStock/Michele Ursi

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что имеет полные списки из 500 украинских военнопленных, которых Украина уже на протяжении четырёх месяцев отказывается обменивать.
Она подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский отобрал 38 военных, среди которых бойцы бригады «Азов»*. Киев готов их забрать, а остальные украинские солдаты стране не нужны.

Симоньян заявила, что опубликует полный перечень в среду вечером. В списках указаны ФИО и даты рождения бойцов, уточняет RT.

По её словам, родным и близким этих военных «будет интересно ознакомиться».

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#украина
#россия
#военные
#владимир зеленский
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Жители Каменки — Днепровской пожаловались на отравление после ударов ВСУ
Подполье: жители Каменки-Днепровской пожаловались на отравление после ударов ВСУ
22 мая 2024, 15:26

istockphoto.com/Irina Piskova

Жители Каменки — Днепровской в Запорожской области обращаются к медикам и жалуются на симптомы отравления после атаки со стороны боевиков ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
«Сегодня в пять утра в частный сектор города Каменка-Днепровская, находящегося через Днепр напротив Никополя, Украиной был нанесен удар снарядами американского производства. Местные жители пишут: дыма было очень много и какой-то ядовитый дым. <...> Люди начали обращаться в больницу, дышать тяжело, рвота», — сказал Лебедев.

До этого, со слов Лебедева, стало известно, что ВСУ, по всей видимости готовили атаку с военного порта Очакова на Кинбурнскую косу. Есть данные, что туда завозили водные мотоциклы и катера.

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#украина
#всу
#россия
#спецоперация
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Безоружный боец ВС РФ взял в плен четверых солдат ВСУ
Боец ВС РФ «Сорока» попал в плен, но убедил четверых солдат ВСУ сдаться
22 мая 2024, 14:49

Фото: iStock/Prostock-Studio

Штурмовик 9-й бригады ВС РФ с позывным «Сорока» попал в плен, но смог убедить четверых бойцов ВСУ сдаться. Об этом пишет «Российская газета».
Он рассказал, что они шли на штурм. Он получил ранение. Спрятаться решил в первый подвал, а там оказались украинцы. За ним заскочил «Золотой» по которому выстрелили, но он остался жив. По словам солдата, он потерял сознание, а очнулся без брони и оружия. Всего украинцев было семеро. Тройка пошла искать потерянную рацию, и свои же их убили, сказал военный. Четверых оставшихся украинцев солдату удалось убедить сдаться. Они рассказали ему, что не хотят воевать.

«Похватали их кого на стройке, кого на улице. Единственное, они боялись, что их расстреляют. Я им дал слово, что я их отведу прямо до командования. Никто их пальцем не тронет. Они поверили», — заключил он.

Военкоматы в Харькове начали насильно мобилизовать граждан без определенного места жительства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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UnHerd: окончание срока полномочий Зеленского усилит борьбу за власть на Украине
22 мая 2024, 14:33

После окончания срока президентских полномочий Владимира Зеленского на Украине активизируется борьба за власть. Об этом пишет обозреватель UnHerd Бетани Эллиотт.
«Оставаясь у власти, Зеленский очутится под ударом со стороны своих внутренних оппонентов», — сказала она.
По её словам, истечение срока полномочий только «подливает масла в огонь». Она добавила, что соперники Зеленского уже представляют его как «нелегитимного автократа, помешанного на власти».

20 мая 2019 года актер, комик и предприниматель Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. 20 мая 2024 года его президентский срок истек, однако выборы главы государства в стране проведены не будут, так как на Украине действует режим военного положения.

Украину может ждать раздел по корейскому сценарию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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