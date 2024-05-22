Ганчев раскрыл пользу от взятия под контроль Липцов в Харьковской области

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Взятие под контроль посёлка Липцы под Харьковом, где в настоящее время идёт активное продвижение российских войск, позволит снабжать тыловые подразделения ВС РФ на подступах к Харькову. Об этом глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что в настоящее время продвижение российских войск происходит, в основном, в районе посёлка Липцы. В скором времени он будет основным форпостом у ВСУ.
Населённый пункт находится всего в 17 километрах от Харькова, поэтому взятие его под контроль позволит наладить снабжение тыла всех подразделений ВС РФ на рубежах города.
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Анастасия Чинкова