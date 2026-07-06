На Украине наемника из Чили заподозрили в убийстве двух иностранцев
В Николаеве правоохранители задержали 39-летнего гражданина Чили, входящего в состав Вооружённых сил Украины. Его подозревают в убийстве двух сослуживцев из Колумбии. Трагедия произошла в салоне автомобиля Opel: погибшие находились на передних сиденьях, стрелявший — сзади.
По информации издания El Pais, конфликт между военнослужащими вспыхнул внезапно, после чего чилиец открыл огонь. В результате погибли 39-летний водитель и 33-летний пассажир, оба — граждане Колумбии. При задержании у подозреваемого зафиксировали 2,29 промилле алкоголя в крови, в машине также обнаружили три единицы оружия.
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве двух лиц. Чилийцу грозит наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Внешнеполитическое ведомство Чили пока воздерживается от комментариев.
На фоне продолжающихся боевых действий в Украине фиксируется устойчивый рост числа иностранных наёмников, в том числе выходцев из стран Южной Америки. Так, в январе 2025 года уже сообщалось о гибели 28-летнего чилийца Брайана Хары в Курской области.
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