На Украине наемника из Чили заподозрили в убийстве двух иностранцев

06 июля 2026, 17:34

На Украине в Николаеве чилийца подозревают в убийстве двух колумбийцев

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

В Николаеве правоохранители задержали 39-летнего гражданина Чили, входящего в состав Вооружённых сил Украины. Его подозревают в убийстве двух сослуживцев из Колумбии. Трагедия произошла в салоне автомобиля Opel: погибшие находились на передних сиденьях, стрелявший — сзади.