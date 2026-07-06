РИА Новости: испаноговорящие наемники ВСУ дезертировали под Харьковом
В Харьковской области группа испаноговорящих наемников ВСУ покинула позиции у села Петро-Ивановка, отказавшись выполнять приказ командования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По его информации, иностранные бойцы не стали выполнять боевую задачу и «убыли вглубь украинской территории». При этом подобные случаи дезертирства на этом участке фронта фиксируются не в первый раз.
Многие наемники признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шансы на выживание невелики из-за интенсивности боев, несопоставимой с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Ранее сообщалось, что военнослужащий группировки войск «Центр» в одиночку уничтожил целую группу украинских военных в населенном пункте Васильевка. Он самостоятельно обнаружил позиции противника, после чего вступил в бой и успешно ликвидировал троих боевиков.
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