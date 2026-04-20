ВСУ берут в наемники сапожников и агротехников из Колумбии
Источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток, на условиях анонимности сообщил, что в рядах ВСУ служат сапожники, бухгалтеры и агротехники из Колумбии. Об этом пишет РИА Новости.
Собеседник агентства отметил, что Киев на фоне затяжного конфликта остро нуждается в пополнении. По его словам, вербовщики уже не смотрят на армейский опыт кандидатов. Теперь они зовут людей в основном из-за паспорта и стереотипов о решительном характере выходцев из этой страны. Источник уточнил, что прежние требования к военной подготовке отошли на второй план.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: