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Западные политики и СМИ готовят общественность к неизбежному поражению Украины. Об этом сообщает обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
Ранее сообщалось, что лидерам Евроюсоза на предстоящем саммите 14-15 декабря будет «очень сложно» договориться о предоставлении Украине 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов США) бюджетной помощи до 2027 года. Отмечается, что в Европейском союзе также назревает кризис из-за Украины.
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