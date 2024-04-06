На Украине назвали серьезную ошибку Зеленского в выборе цели для ВСУ

На Украине раскритиковали президента Владимира Зеленского за его нежелание изменить позицию относительно вопроса о возвращении к границам 1991 года. Об этом 6 апреля пишет Washington Post.
«Разумные люди понимают, что это нереально. В какой-то момент политическое руководство должно было скорректировать эту риторику», — цитирует издание высказывание анонимного украинского депутата.В статье отмечается, что в последние месяцы усилился пессимизм относительно шансов Украины на успех на боевом поле, поскольку российские войска вновь завоевали инициативу, в основном из-за недостатка украинских войск и боеприпасов.
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