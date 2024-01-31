«Ошибка»: Зеленский крупно просчитался, понадеявшись на помощь Германии

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Украинский лидер Владимир Зеленский крупно просчитался, понадеявшись на военную помощь Германии, об этом заявил политолог Анджей Гиль в интервью для Do Rzeczy.
«Германия в военном отношении — карлик, это даже не государство среднего размера. У них огромные проблемы, они не боеспособны. Такая поддержка со стороны немцев невозможна. Представления Зеленского о немецком потенциале неверны. Его политическая игра ошибочна», — прокомментировал ситуацию Гиль.
При этом, по словам эксперта, место «киевского покровителя» также не станет занимать Варшава из-за глобальных разногласий этих стран.
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Евгения Парфентьева