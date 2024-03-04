На Украине не знают, где находятся 700 тысяч мобилизованных ВСУ

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Руководство Украины не может объяснить, где находятся и чем занимаются 700 тысяч мобилизованных ВСУ. Об этом пишет газета Washington Post.
9 февраля советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новый главком ВСУ Александр Сырский должен провести «аудит» военнослужащих. Тогда Подоляк пояснил, что из миллиона мобилизованных в реальных боевых действиях участвовали всего до 300 000 человек, и напомнил слова президента Зеленского о том, что большая часть этих людей так и не почувствовала фронтовых условий.
Издание также утверждает, что украинские депутаты жалуются на отсутствие единых указаний от властей и военных. А критическое уменьшение живой силы ВСУ, а также нехватка боеприпасов и вооружения уже превратились в стратегический кризис для Украины, заключает издание.
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«Почти через месяц после его назначения никто в военном руководстве или администрации не объяснил, где находятся эти 700 тысяч человек и что они делают», — говорится в статье.
Издание также утверждает, что украинские депутаты жалуются на отсутствие единых указаний от властей и военных. А критическое уменьшение живой силы ВСУ, а также нехватка боеприпасов и вооружения уже превратились в стратегический кризис для Украины, заключает издание.
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Элина Позднякова