На Украине неожиданно отреагировали на успехи ВС РФ

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Успехи российской армии на поле боя изменили позицию украинцев по переговорам. Об этом информирует Conversation.
Уточняется, что развитие конфликта складывается в пользу российской стороны. К моменту появления нового президента США в Белом доме, ситуация вряд ли изменится к лучшему для Киева, говорится в статье издания.
Опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии показал, что порядка 60% граждан Украины считают, что Киев должен перейти к переговорам с Москвой для завершения конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Минобороны показало кадры уничтожения ракеты ATACMS комплексом «Бук-М3»
Группировка войск «Юг» отразила контратаку бригады ВСУ
Российские штурмовики совершили удар по опорному пункту ВСУ
Опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии показал, что порядка 60% граждан Украины считают, что Киев должен перейти к переговорам с Москвой для завершения конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Минобороны показало кадры уничтожения ракеты ATACMS комплексом «Бук-М3»
Группировка войск «Юг» отразила контратаку бригады ВСУ
Российские штурмовики совершили удар по опорному пункту ВСУ
Екатерина Коршунова