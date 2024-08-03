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На Украине неожиданно отреагировали на успехи ВС РФ

Conversation: успехи ВС РФ изменили позицию украинцев по переговорам
03 августа 2024, 11:32
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Успехи российской армии на поле боя изменили позицию украинцев по переговорам. Об этом информирует Conversation.
Уточняется, что развитие конфликта складывается в пользу российской стороны. К моменту появления нового президента США в Белом доме, ситуация вряд ли изменится к лучшему для Киева, говорится в статье издания.

Опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии показал, что порядка 60% граждан Украины считают, что Киев должен перейти к переговорам с Москвой для завершения конфликта.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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