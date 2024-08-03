Российские штурмовики совершили удар по опорному пункту ВСУ

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Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России (ВКС) нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявило Министерство обороны России, передает РИА Новости.
«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток"», – заявили в оборонном ведомстве.
После нанесения удара экипажи штурмовиков выполнили противоракетные мероприятия, сбросили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. Все выявленные в ходе операции цели противника были поражены, а личный состав и техника ВСУ уничтожены.
Ранее Минобороны сообщало, что группировкя войск «Юг» отразила контратаку 5-й штурмовой бригады ВСУ. В результате этой операции Вооруженные силы Украины потеряли более 400 человек.
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Александр Климов