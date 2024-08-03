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Бойцы группировки «Юг» отразили контратаку 5-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом агентству ТАСС сообщил руководитель пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
По его словам, в результате операции Вооруженные силы Украины потеряли более 400 человек.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на покровском направлении ВСУ принимают участие в «неизменно самых жестких боях». По его словам, на этом направлении ВСУ «держат основу обороны и на всем востоке»
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«В результате активных действий заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах Переездного, Верхнекаменского и Константиновки», – заявил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на покровском направлении ВСУ принимают участие в «неизменно самых жестких боях». По его словам, на этом направлении ВСУ «держат основу обороны и на всем востоке»
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов