Группировка войск «Юг» отразила контратаку бригады ВСУ

Количество желающих отправиться на контрактную службу выросло в Якутии в десять раз. Об этом сообщили обозреватели ЯСИА. Процент кандидатов, заключивших контракт и количество поступивших в ряды ВС РФ с начала года, не уточняется. Известно лишь, что увеличение числа потенциальных военнослужащих сравнивалось с аналогичным периодом 2023 года.