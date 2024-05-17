Опубликованы кадры поражения «Градами» опорников ВСУ в Часовом Яре

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Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» ивановских десантников громят противника в районе населенного пункта Часов Яр.
Как рассказали в оборонном ведомстве, расчеты реактивных систем залпового огня российских десантников уничтожили отделения пехоты ВСУ в оборудованных пунктах в заброшенных строениях Часова Яра.
По данным ведомства, Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи в ДНР.
После получения боевой задачи они выезжают на огневые позиции и готовят реактивную систему к ведению огня по вновь выявленным целям. Результат — уничтожение опорных пунктов и боевой техники украинских боевиков, добавили там.
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По данным ведомства, Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи в ДНР.
После получения боевой задачи они выезжают на огневые позиции и готовят реактивную систему к ведению огня по вновь выявленным целям. Результат — уничтожение опорных пунктов и боевой техники украинских боевиков, добавили там.
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Алёна Самарева