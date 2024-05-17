Боевик ВСУ со «взглядом на тысячу ярдов» очнулся в российском плену

Фото: iStock/Sinenkiy
Находящийся в прострации украинский боевик очнулся в российском плену.
Видео опубликовали в Telegram-канале «Архангел Спецназа». Боевик потерял сознание в бою на Харьковском направлении и очнулся в плену.
На кадрах украинский пленный с трудом отвечает на вопросы с округленными глазами. Единственный вопрос, на который он смог ответить, — сколько военнослужащих заходили с ним на позиции.
Как отметили в канале, у пленного ярко выраженный «взгляд на тысячу ярдов». Термин получил известность во времена Вьетнамской войны. Так называли бойцов с отстраненным взглядом, будто он смотрит куда-то за пределы пространства и времени. Подобная реакция связана с пережитым стрессом.
Читайте также:
Подполье сообщает о крайне удачном ударе ВС РФ по военной части в Одессе
Военный эксперт объяснил слова Путина о взятии Харькова
Опубликованы кадры поражения «Градами» опорников ВСУ в Часовом Яре
На кадрах украинский пленный с трудом отвечает на вопросы с округленными глазами. Единственный вопрос, на который он смог ответить, — сколько военнослужащих заходили с ним на позиции.
Как отметили в канале, у пленного ярко выраженный «взгляд на тысячу ярдов». Термин получил известность во времена Вьетнамской войны. Так называли бойцов с отстраненным взглядом, будто он смотрит куда-то за пределы пространства и времени. Подобная реакция связана с пережитым стрессом.
Читайте также:
Подполье сообщает о крайне удачном ударе ВС РФ по военной части в Одессе
Военный эксперт объяснил слова Путина о взятии Харькова
Опубликованы кадры поражения «Градами» опорников ВСУ в Часовом Яре
Алёна Самарева