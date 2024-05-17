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Боевик ВСУ со «взглядом на тысячу ярдов» очнулся в российском плену

17 мая 2024, 19:24
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Находящийся в прострации украинский боевик очнулся в российском плену.
Видео опубликовали в Telegram-канале «Архангел Спецназа». Боевик потерял сознание в бою на Харьковском направлении и очнулся в плену.

На кадрах украинский пленный с трудом отвечает на вопросы с округленными глазами. Единственный вопрос, на который он смог ответить, — сколько военнослужащих заходили с ним на позиции.



Как отметили в канале, у пленного ярко выраженный «взгляд на тысячу ярдов». Термин получил известность во времена Вьетнамской войны. Так называли бойцов с отстраненным взглядом, будто он смотрит куда-то за пределы пространства и времени. Подобная реакция связана с пережитым стрессом.

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#всу
Вооруженные силы РФ продвинулись вглубь Харьковской области
Ганчев: армии РФ удалось продвинуться в сторону Боровой в Харьковской области
17 мая 2024, 19:42

Фото: iStock/SergeyVButorin

Вооружённые силы России продвинулись на Сватовско-Купянском направлении фронта в сторону посёлка Боровой и продолжают укреплять свои позиции. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своём Telegram-канале.
«Есть также определённые результаты на других участках Харьковского фронта», — отметил он.
По словам руководителя областной администрации, за несколько дней активных наступательных действий под контроль российской армии перешли 13 населённых пунктов. На данный момент российские военные контролируют более 200 квадратных километров территории Харьковской области.

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Подполье сообщает о крайне удачном ударе ВС РФ по военной части в Одессе
Лебедев: ВС РФ ударили по военной части под Одессой
17 мая 2024, 18:59

Фото: iStock/dzika_mrowka

ВС РФ нанесли удар по военной части в посёлке Дачное под Одессой, там продолжается детонация. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«В 15:20 в Одессе был зафиксирован прилёт. Одесское Сопротивление сообщает, что прилетело в пригород Одессы, посёлок Дачное, в военную часть. Прилёт был очень мощный, с сильной детонацией. Скорые и пожарные поехали к месту прилета только в 15:55 и не сильно торопятся», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.
После этого, по его словам, произошло ещё несколько взрывов, хотя прилётов не было. Таким образом, подпольщик сделал вывод, что горят и детонируют склады с вооружением ВСУ.

Он добавил, что сопротивление фиксировало движение техники в сторону военной части. ВСУ везли технику, в том числе гусеничную. Гружёные грузовики проходили не менее трёх раз в сутки. Исходя из мощности удара, можно быть уверенным, что попало в склад со снарядами, заключил Лебедев.

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Военный эксперт объяснил слова Путина о взятии Харькова
Полковник Матвийчук: Если создать нужные условия, ВСУ сами сдадут Харьков ВС РФ
17 мая 2024, 18:37

Фото: iStock/Liukov

Президент Российской Федерации Владимир Путин, говоря о том, что российская армия не планирует захватывать Харьков, возможно, имел в виду создание условий, при которых украинские войска сами решат не оборонять город, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук, пишет Life.ru.
«Слова президента Путина о том, что мы не собираемся брать Харьков, вероятно, означают, что прямого захвата не планируется. Наша задача — создать такие условия, при которых город сам сдастся», — пояснил Матвийчук.
Среди таких условий он назвал блокаду с разных сторон, прекращение подвоза боеприпасов, оружия и личного состава, а также установление полного господства в воздухе. В результате, по мнению Матвийчука, оборона Харькова станет невыгодной.

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#вс рф
#путин
#Харьков
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Опубликованы кадры поражения «Градами» опорников ВСУ в Часовом Яре
МО РФ публикует видео поражения «Градами» опорных пунктов ВСУ в Часовом Яре
17 мая 2024, 18:35

Фото: iStock/Liukov

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» ивановских десантников громят противника в районе населенного пункта Часов Яр.
Как рассказали в оборонном ведомстве, расчеты реактивных систем залпового огня российских десантников уничтожили отделения пехоты ВСУ в оборудованных пунктах в заброшенных строениях Часова Яра.

По данным ведомства, Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи в ДНР.

После получения боевой задачи они выезжают на огневые позиции и готовят реактивную систему к ведению огня по вновь выявленным целям. Результат — уничтожение опорных пунктов и боевой техники украинских боевиков, добавили там.

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WP: ВС РФ с апреля заняли больше территорий, чем ВСУ при контрнаступлении

ВС РФ заманили ВСУ в котёл под Часов Яром
#минобороны рф
#часов яр
#всу
#вс рф
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В США оценили продвижение ВС РФ в зоне СВО за последнее время
WP: ВС РФ с апреля заняли больше территорий, чем ВСУ при контрнаступлении
17 мая 2024, 18:31

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России за последние недели заняла больше территорий, чем украинская армия за всё время своего летнего контрнаступления в прошлом году. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на мнение аналитиков.
«Россия заняла больше земли, чем Украина освободила за три месяца летнего контрнаступления в 2023 году», — говорится в статье.

Также автор материала отмечает, что значительное продвижение российских сил приводит к напряжению ВСУ на обширной территории и мешает подготовке армии Украины к собственному наступлению.

Ранее генерал авиации ВС Франции Брюно Клермон заявил, что продвижение ВС РФ под Харьковом стало сюрпризом для всех. Речь также идет и о разведке США, которая никого не предупредила о подобном сценарии. По его мнению, ситуация складывается в пользу Москвы.


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#украина
#всу
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ВС РФ заманили ВСУ в котёл под Часов Яром
Меркурис: ВСУ попали в ловушку под Часов Яром
17 мая 2024, 18:12

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские войска заманили ВСУ в ловушку под Часов Яром. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис.
«Поступают сообщения о том, что украинские войска фактически оказались в ловушке, в каком-то котле (под Часов Яром. — ред.)», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он отметил, что на донном направлении ведутся тяжелые бои. И если Часов Яр падёт, то это полностью уничтожит оборону ВСУ в Донбассе, подчеркнул Меркурис и добавил, что армия России продолжает уверенно двигаться вперед.

Ранее украинские военные взорвали мост через канал Северский Донец-Донбасс под Часов Яром. На подобный шаг ВСУ решились для того, чтобы постараться сдержать наступление армии России по флангам от города.

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#армия
#армия россии
#новости
#всу
#вс рф
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На польско-украинской границе образовались заторы из сотен машин
17 мая 2024, 18:02

Фото: iStock/reflection_art

На польско-украинской границе в Львовской области возникли пробки из сотен легковых автомобилей, сообщило украинское телевидение «Общественное» со ссылкой на Александру Кучковскую, представителя Львовского пограничного отряда.
«В настоящее время на границе с Польшей в Львовской области в очередях стоит 760 легковых автомобилей», — говорится в материале.
По информации телеканала, очереди также образовались из автобусов на основных КПП. В трех пунктах пропуска накопилось 25 транспортных средств. Причины задержек не уточняются, однако предполагается, что они могут быть связаны с новым законом о мобилизации на Украине.

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#закон
#пропуска
#зеленский
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Минобороны показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Чёрном море
17 мая 2024, 17:48

Фото: iStock/reflection_art

Минобороны опубликовало кадры работы патрульных катеров и вертолетов Черноморского флота по уничтожению вражеских безэкипажных катеров.
«Кадры уничтожения безэкипажных катеров ВМС Украины в акватории Чёрного моря патрульными катерами и вертолетами Черноморского флота в ночное время», — пишет Минобороны РФ.

Ранее в Минобороны заявили, что Черноморский флот уничтожил 25 украинских беспилотных катеров в акватории Черного моря за последние сутки.

Минобороны регулярно сообщает об уничтожении беспилотных катеров ВСУ в Черном море. В начале мая силы Черноморского флота уничтожили пять таких катеров в районе северо-западного побережья Крымского полуострова.

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Ракетчики ВС РФ в зоне СВО получили письма от русских детей из Вашингтона
17 мая 2024, 17:35

Фото: iStock/oliviaelisa92

Русские дети из США прислали письма бойцам расчетов ракетных комплексов «Искандер», находящимся на линии фронта в зоне СВО. Об этом Минобороны России сообщило в телеграм-канале.
По информации ведомства, в этот раз бойцы ВС РФ получили письма от детей, являющихся учениками школы при посольстве России в Вашингтоне.

На опубликованных министерством кадрах видно, как дети пишут письма во время урока. Один из школьников вслух прочитал свое письмо, в котором выразил российским военным слова благодарности.

Бойцы, получившие письма, рассказали, что весточки от детей напоминают о том, что их ждут родные.

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