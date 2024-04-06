На Украине предложили ужесточение наказания за неявку в военкомат

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Верховная Рада хочет ужесточить наказание за неявку по вызову в ТЦК (территориальный центр комплектования, учреждение, аналогичное военкомату), говорится в законопроекте о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, связанных с ответственностью за военные правонарушения, передает «Страна.ua».
Так, например, штраф за неявку по повестке будет увеличен до 204 000 гривен (более 486 000 рублей). Штраф в размере 8 500-17 000 гривен (20 200-40 500 рублей) также предлагается ввести за нарушение правил учета лиц, обязанных проходить военную службу до 34 000-85 000 гривен (81 000-202 600 рублей) – за нарушение законов и нормативных актов о воинской обязанности.
Кроме того, подозреваемых в уклонении хотят разрешить задержание под стражей от трех часов до трех суток.
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Александр Климов