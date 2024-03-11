На Украине планируют привязать отсрочку от мобилизации к зарплате

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Правительство Украины намерено привязать отсрочку от мобилизации к уровню зарплаты или сумме уплаченных налогов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Ранее, в начале марта, премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает над новой системой отсрочки от призыва на военную службу военнообязанных сотрудников предприятий. Он отмечал, что в первую очередь гарантированную бронь должны получить работники критической инфраструктуры.
Гончаренко отметил, что сейчас в кабмине рассматривают возможность привязки брони от мобилизации к уровню зарплаты. Так, возможность для бронирования получают те граждане, которые зарабатывают более 35 тысяч гривен (порядка 915 долларов) и те, кто уплачивает единый социальный налог в размере свыше 7,7 тысяч гривен (201 доллар).
Кроме того, отсрочку хотят давать чиновникам категории А, работникам предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, поставщиков товаров для ВСУ, сотрудникам полиции, работникам топливно-энергетического комплекса, операторам связи.
Как уточнил Гончаренко, подобное предложение уже выносилось на обсуждение месяц назад. Однако тогда оно не дошло до реализации из-за критики нормы о плате от 35 тысяч гривен. Депутат назвал такой подход социальным дарвинизмом, по логике которого чиновники и богатые люди не должны рисковать своей жизнью.
По данным из открытых источников, средняя зарплата на Украине в прошлом году составляла порядка 13,5 тысяч гривен.
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Гончаренко отметил, что сейчас в кабмине рассматривают возможность привязки брони от мобилизации к уровню зарплаты. Так, возможность для бронирования получают те граждане, которые зарабатывают более 35 тысяч гривен (порядка 915 долларов) и те, кто уплачивает единый социальный налог в размере свыше 7,7 тысяч гривен (201 доллар).
Как уточнил Гончаренко, подобное предложение уже выносилось на обсуждение месяц назад. Однако тогда оно не дошло до реализации из-за критики нормы о плате от 35 тысяч гривен. Депутат назвал такой подход социальным дарвинизмом, по логике которого чиновники и богатые люди не должны рисковать своей жизнью.
По данным из открытых источников, средняя зарплата на Украине в прошлом году составляла порядка 13,5 тысяч гривен.
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Анастасия Чинкова