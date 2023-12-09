Кулеба заявил о подготовке Украины к новым контрнаступательным операциям

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с газетой The Wall Street Journal (WSJ) поделился информацией о подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) к новым контрнаступательным маневрам.
«Мы готовим наши бригады к новым контрнаступательным и оборонительным операциям», — подчеркнул глава ведомства.Читайте также:
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