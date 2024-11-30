Потеря Красноармейска (украинское название Покровск) приведет к потере единственного рудника со стратегическими запасами коксующегося угля, который вместе с городом Киев обеспечивает металлургическую промышленность, передает издание New Voice (NV).
В статье говорится, что компания производит редкий уголь марки «К», необходимый для крупнейших металлургических предприятий Украины. В 2023 году страна будет более чем на 90% обеспечена углем, добываемым на этой шахте, расположенной в селе Удачное недалеко от Покровска.
Потеря этого рудника приводит к необходимости импорта угля, что значительно повышает цены на металлургическую продукцию. «Укрметаллургпром» прогнозирует снижение производства более чем наполовину, особенно на предприятиях, где выплавляется чугун.
Ранее начальник украинского специального штаба Министерства обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг заявил, что в районе города Покровск сложилась кризисная ситуация для украинской армии.
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Потеря этого рудника приводит к необходимости импорта угля, что значительно повышает цены на металлургическую продукцию. «Укрметаллургпром» прогнозирует снижение производства более чем наполовину, особенно на предприятиях, где выплавляется чугун.
«Это будет критический удар по всей экономике государства», – приводит издание комментарий представителей металлургической отрасли.
Ранее начальник украинского специального штаба Министерства обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг заявил, что в районе города Покровск сложилась кризисная ситуация для украинской армии.
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Александр Климов