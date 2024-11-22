ВСУ авиаударом уничтожили девятиэтажный дом в Селидово

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Украинский самолет нанес авиаудар по девятиэтажному жилому дому в Селидово, судьба жильцов неизвестна. Об этом рассказал житель города, его слова передает РИА Новости.
По его словам, в Селидово ВСУ творили беспредельные вещи.
При этом он затруднился оценить число жертв и пострадавших после такого удара, но отметил, что дом выгорел полностью.
Напомним, об освобождении Селидово стало известно 29 октября. Тогда об этом сообщило Минобороны РФ.
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«Со стороны Красноармейска (Покровск) сошел самолет, не скрываясь, никуда не торопясь, не прикрываясь ничем, сделал ракетный залп по жилому девятиэтажному дому», — рассказал мужчина.
При этом он затруднился оценить число жертв и пострадавших после такого удара, но отметил, что дом выгорел полностью.
Напомним, об освобождении Селидово стало известно 29 октября. Тогда об этом сообщило Минобороны РФ.
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Элина Позднякова