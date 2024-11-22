Житель ДНР рассказал о том, как сотрудники СБУ похищали людей

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Житель Селидово в ДНР рассказал о похищении людей сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). По его словам, в тот день СБУ вывезли 33 человека, из которых вернулись лишь 24, передает РИА Новости.
«Пошел рассчитываться на заправке, подъехали военная машина, два или три «буса», и вышли молодые люди в джинсах, зеленых курточках и бронежилетах с надписью «СБУ». Они были в балаклавах, не было видно лица, начались выстрелы, палили в воздух. Залетели в помещение и начали орать «всем на выход, проверка». Нас насильно засунули в машины», — рассказал очевидец.Задержанных доставили в Покровск, где под угрозой оружия проводили допросы, проверяли телефоны. Часть людей забрали, об их дальнейшей судьбе ничего не известно.
Селидово было освобождено российскими войсками 29 октября. Город, находящийся в 40 километрах от Донецка, имел стратегическое значение как крупный укрепрайон ВСУ.
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Мария Моисеева