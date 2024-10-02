На Украине приостановили проезд через КПП «Орловка» на границе с Румынией

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Украинские власти временно остановили проезд через контрольно-пропускной пункт «Орловка» на границе с Румынией после удара. Об этом написала Государственная таможенная служба Украины в Telegram-канале.
На данный момент на КПП стабилизируют работу после ночной атаки. Уточняется, что проезд через «Орловку» ограничен до 11:00.
Таможенная служба также призвала людей учитывать временное закрытие пропускного пункта при планировании поездки. В ведомстве пообещали проинформировать дополнительно о возобновлении работы КПП.
Ранее сообщалось, что Автомобильное движение временно приостановлено через контрольно-пропускной пункт «Шегини» на границе с Польшей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Таможенная служба также призвала людей учитывать временное закрытие пропускного пункта при планировании поездки. В ведомстве пообещали проинформировать дополнительно о возобновлении работы КПП.
Ранее сообщалось, что Автомобильное движение временно приостановлено через контрольно-пропускной пункт «Шегини» на границе с Польшей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова